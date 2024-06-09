В Одессе зафиксировали взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщил украинский телеканал TCH. Других подробностей не приводится. Местные власти информацию не комментировали. В Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. В районе поселка Затока Одесской области также был зафиксирован взрыв. Утверждается, что поступали сообщения о пуске ракеты. Местные паблики писали, что шум был слышен даже в Одессе.

По информации СМИ, целями российских ВКС на днях стали склады с вооружением и места дислокации военных: ударом ОТРК «Искандер-М» из Крыма были уничтожены 11 офицеров НАТО в Одессе. Отмечается, что среди жертв — 10 чехов и двое британцев. В Минобороны РФ такую информацию не комментировали.

6 июня взрыв произошел в Запорожье. Подробности инцидента не сообщались. Местные власти ситуацию не комментировали. Также до сих пор неизвестно, в какой части населенного пункта раздался взрыв. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.