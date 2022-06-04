В Одессе задержали мужчину за запуск фейерверка около СБУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Одессе полиция задержала мужчину, запускавшего фейерверки около управления СБУ. Житель города делал это, чтобы поздравить сына своей подруги с днем рождения, пояснила представитель патрульной полиции города Алла Марченко.

По словам задержанного, именно таким образом он хотел поздравить с днем рождения малолетнего сына своей подруги, — сказала Марченко.

Инцидент произошёл в Приморском районе Одессы на улице Адмирала Лазарева во время воздушной тревоги. Патруль незамедлительно выехал на место и задержал мужчину. Какое наказание ждет молодого человека неизвестно.

Ранее журналистка Марина Овсянникова, которая ранее выбежала с агитационным плакатом во время телевизионного эфира Первого канала, посетила в Одессу с выступлением. Однако украинцы оказали медиа-персоне нерадушный прием: спикер областной военной администрации Сергей Братчук назвал ее «московской мерзостью».