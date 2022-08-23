В Одессе вывесили флаг России В Одессе вывесили российский флаг с баннером «Одесса — русский город»

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Неизвестные жители Одессы вывесили флаг России на многоквартирном жилом доме. Вместе с флагом появился баннер «Одесса — русский город», сообщается в сообществе «Интересная Одесса» во «ВКонтакте».

Сегодня утром, 22 августа, в День Государственного Флага России на улице Небесной сотни 3А (ранее — проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись «Одесса — русский город», — отмечается в публикации.

Вывесивших флаг и баннер жителей Одессы, основанной по указу российской императрицы Екатерины II в 1794 году, уже разыскивают местные силовики.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Соответствующая петиция прежде набрала необходимые для её изучения 25 тысяч голосов. Обращаясь к властям Одессы, украинский лидер отметил важность «защиты национальных интересов».