В Одессе вандалы снова облили краской памятник императрице Екатерине II

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Памятник Екатерине II в Одессе

В Одессе вандалы снова облили краской памятник императрице Екатерине II, сообщает URA.RU со ссылкой на местные Telegram-каналы. Инцидент происходит не в первый раз — памятник уже обливали краской накануне.

Инцидент произошел днем 13 сентября, на кадрах видно, как две молодые женщины поливают красной краской памятник, посвященный Екатерине II и ее сподвижникам — основателям Одессы.

Накануне монумент облил краской другой активист, после случившегося его задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее стало известно, что вандалы разрисовали памятник Советской армии в городе Бургас на юге Болгарии, который местные жители называют «Бургасский Алеша». Посольство России в Софии выразило возмущение в связи с актом вандализма.

2 сентября в городе Валбжих, расположенном в Нижнесилезском воеводстве в Польше, снесли памятник советским солдатам, которые погибли во Второй мировой войне. Он был возведен в 1970-х годах и представлял собой фигуру советского солдата.