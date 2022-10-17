В Одессе третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

В Одессе и области третий раз за сутки объявлена воздушная тревога, о чем сообщила местная администрация в своем Telegram-канале. Подробности при этом не приводятся. СМИ тем временем заявляют о работе ПВО и столбе дыма в одном из районов.

Внимание. Воздушная тревога, — говорится в сообщении.

Утром 17 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о двух взрывах в Шевченковском районе города. В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе. По данным СМИ, удар был нанесен по зданию «Укрэнерго» — офис компании находится в центре города.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью и утром 17 октября вся территория Украины обстреливалась дронами и ракетами. Он отметил, что в Киеве было зафиксировано попадание в жилой дом. Несмотря на это он заверил, что «украинцы не сломлены и их ждет только победа».