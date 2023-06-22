В Одессе сообщили об ударе беспилотника Пресс-атташе группировки «Юг» ВСУ Гуменюк: по Одесской области нанес удар беспилотник-камикадзе

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ночью над Одесской областью сбили три беспилотника-камикадзе, сказала пресс-атташе оперативного командования «Юг» украинской армии Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, еще один БПЛА достиг цели, представительница ВСУ не уточнила, какой именно. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Есть на Одещине три сбитых «шахеда», есть, к сожалению, и попадание. Уточняем обстановку. Критичного попадания нет, потерь среди людей нет, — сказала Гуменюк.

Ранее во Львове в результате ночных обстрелов загорелся объект критической инфраструктуры. По словам главы местной облгосадминистрации Максима Козицкого, при атаках и возгорании никто не пострадал.

В ночь на 19 июня воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Запорожье: в них раздались сильные взрывы.

16 июня украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также о работе ПВО в регионе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Подольском районе.