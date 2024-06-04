В Одессе раздался взрыв «Страна.ua»: на фоне воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Одессе во вторник, 4 июня, прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, взрыв мог быть следствием ракетного удара. Министерство обороны РФ информацию не комментировало.

Как уточнили журналисты, взрыв зафиксировали на фоне воздушной тревоги. Сигнал системы оповещения по-прежнему не смолкает.

В воскресенье, 2 июня, военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале выложил видео с кадрами мощного взрыва в Одессе на юге Украины. В ролике видно, как над портом поднимался столб дыма. По словам военкора, в местных соцсетях писали о ракетном прилете. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

28 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег проинформировал о взрыве в Одессе. По его словам, инцидент произошел в районе порта. К месту происшествия направились машины скорой помощи. Лебедев уточнил, что звук взрыва раздался в 16:22 по местному времени. Из-за низкой облачности перед дождем не было видно, куда «прилетело», добавил он. Лебедев отметил, что есть сообщения о районе Пересыпи. МО не комментировало эту информацию.

В конце мая в курортном районе Одессы произошла массовая драка между военными и гражданскими. Инцидент произошел в Аркадии. Причина конфликта пока неизвестна.