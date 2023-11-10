В Одессе раздались громкие взрывы

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В Одессе раздались громкие взрывы, сообщают украинские СМИ. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», военные объекты города находятся под обстрелами российской армии. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

О прилете недалеко по батарее С-300 сообщают местные ресурсы. Над Ильичевском зарево. Взрывы в разных района. Вражеские СМИ передают, что удары наносит авиация с моря и береговые ракетные комплексы «Бастион» из Крыма, — указано в сообщении Telegram-канала.

10 ноября звуки взрывов были слышны в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне. Местные власти никак не прокомментировали ситуацию. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Подробности о последствиях не приводились.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в находящемся под контролем Украины городе Запорожье прогремел взрыв. По его словам, звук был «мощным и объемным». Утром 30 октября стало известно о взрывах в Одессе — в течение нескольких минут прозвучали два громких хлопка, в регионе была объявлена воздушная тревога.