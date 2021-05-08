Массовая драка в Одессе из-за георгиевской ленты попала на видео

На Украине во время шествия «Бессмертного полка» вспыхнула массовая драка. Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», потасовка произошла после попытки радикалов отобрать у женщины портрет с георгиевской лентой.
На видео, которое
Ранее Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы в заявлении на своём официальном сайте напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Ведомство указало, что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.
Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.