Массовая драка в Одессе из-за георгиевской ленты попала на видео

https://static.news.ru/photo/553f6388-b0af-11eb-ac5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине во время шествия «Бессмертного полка» вспыхнула массовая драка. Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», потасовка произошла после попытки радикалов отобрать у женщины портрет с георгиевской лентой.

На видео, которое опубликовало издание, видны сотрудники полиции, пытающиеся предотвратить конфликт. Также слышны женские крики.

Ранее Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы в заявлении на своём официальном сайте напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Ведомство указало, что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.