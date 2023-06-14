В Одессе прозвучали взрывы и разгорелся пожар

Фото: ГУ ДСНС Украины

В ночь на 14 июня в Одессе гремели взрывы, сообщает оперативное командование «Юг» ВСУ в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена). По данным структуры, в результате обстрелов частично разрушено и загорелось складское помещение, пострадали другие объекты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал о пожаре в одном из районов города.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в ночь на 13 июня в Киеве, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы. Уточнялось, что в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете беспилотника и пожаре в Салтовском районе.

Как заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, шесть человек погибли в городе из-за ракетного удара. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию, а российские военкоры — украинскую ПВО. Также, по данным СМИ, взрывы прогремели в Тернополе, Днепре и Днепропетровской области. По предварительным данным, там сработали системы противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ отчиталось об ударах в ночь на 13 июня по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ. Вместе с тем были атакованы склады с иностранным оружием.