В Одессе и Виннице прогремели серии взрывов

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе, Одесской области и Виннице прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua». По предварительным данным, в регионах работают системы противовоздушной обороны. Также в канале «Типичная Одесса» появилось сообщение о том, что одну из ракет в Одесской области сбить не удалось, в связи с чем зафиксирован прилет.

Сообщают о прилете в области. Не сбитие, — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Ранее СМИ сообщали о воздушной тревоге в Киевской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Днепропетровской областях.

Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине. По его словам, гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.