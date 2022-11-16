В Одессе прогремел взрыв

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Город Одесса, Украина

В Одессе прогремел взрыв, передает агентство РБК-Украина. Другие подробности пока не приводятся. Ранее 16 ноября сообщалось, что по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Взрыв прогремел в Одессе, — сообщило агентство.

Telegram-канал УНИАН отметил, что по тревоге были подняты украинские истребители.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы ПВО. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.