На Украине не смогли перевести все регионы на стабильное отключение света В Одесской области продолжили экстренно отключать свет после удара 26 января

Фото: Ute Grabowsky/PHOTOTHEK/Global Look Press

Разрушенный трансформатор на подстанции в Украине

Власти Одесской области продолжили экстренно отключать свет на территории региона после ракетного удара, который был нанесен 26 января, сообщается в Telegram-канале крупнейшей энергокомпании Украины ДТЭК. Отмечается, что отключения света связаны с повреждением местной энергетической инфраструктуры.

К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры в Одесской области продолжаются экстренные отключения света, — говорится в сообщении.

Также представители ДТЭК показали новые ограничения потребления электроэнергии на 29 января, установленные «Укрэнерго». Лимиты действуют на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей. Ограничения позволяют продолжать работу с графиками стабилизационных отключений.

Ранее глава Одесской области Максим Марченко сообщил, что в регионе повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Энергетики приступили к ремонтным работам, восстановление займет некоторое время, подчеркнул он.

В ноябре прошлого года одесситы вышли на улицы и перекрыли дорогу в знак протеста против отключений света. На выложенных в Сеть видео видно, как люди ходят по пешеходному переходу, не давая проехать автомобилям. Вскоре после этого СБУ сообщила о задержании одного из организаторов акции, который на камеру раскаялся в своих действиях.