В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Памятник Екатерине II в Одессе

В Одессе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, сообщает интернет-издание «Думская». Отмечается, что туда уже подогнали тяжелую технику.

По информации, издания Екатерининская площадь полностью перекрыта, к месту расположения монумента никого не пропускают, кроме работников коммунальных служб. Коммунальщики начали подготовку к демонтажу, они разбирают недавно возведенный вокруг памятника «саркофаг».

Городской совет Одессы ранее принял решение демонтировать памятники императрице Екатерине II (памятник Основателям Одессы) и полководцу Александру Суворову. За проголосовал 41 депутат при трех воздержавшихся. Против демонтажа не проголосовал никто.

Ранее коммунальные службы Одессы закрыли памятник Екатерине II саркофагом из ДСП. Таким образом власти захотели спрятать монумент от глаз украинцев, требующих демонтажа памятника, и защитить его от вандалов.