В Одессе приостановили движение электротранспорта Одесгорэлектротранс сообщил об остановке движения электротранспорта из-за снижения лимитов на электроэнергию

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

В Одессе приостановлена работа электротранспорта из-за уменьшения лимитов на электроэнергию, сообщает Telegram-канал «Суспільне Одеса» со ссылкой на заявление коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». Кроме этого, в ДТЭК «Одесские электросети» рассказали об экстренных отключениях электричества в регионе из-за ракетных обстрелов. По мнению специалистов, данные меры помогут избежать значительных повреждений в работе электросети.

Из-за угрозы ракетной атаки в Одесской области происходят экстренные отключения. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты повредят энергооборудования. Следите за обновлениями! Берегите себя и верим в ПВО и ВСУ, — говорится в сообщении ДТЭК.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса INFO», в Одесской области активно работают силы противовоздушной обороны. Из-за тумана над регионом военные не видят летящих ракет, что усложняет работу систем.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы уже прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил о работе ПВО в регионе. Он призвал местных жителей перейти в укрытия. ПВО работают и над Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой, а также над Кривым Рогом, Харьковом и Днепром.

Кроме этого, утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры.Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил эту информацию.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что на территории региона прогремели взрывы. Эту информацию подтвердил также мэр Харькова Игорь Терехов, он сообщил о двух прилетах ракет С-300 в район объектов критической инфраструктуры. Как утверждают местные жители, в нескольких районах Харькова пропало электричество. Пресс-служба Харьковского метрополитена уведомила о временной приостановке движения поездов.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на протяжение дня прогнозируется «масштабный налет». Он призвал местных жителей не выкладывать кадры работы ПВО и результаты попаданий.