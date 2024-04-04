В Одессе переименуют связанную с Россией площадь В Одессе Екатерининскую площадь переименуют в Европейскую

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Снесенный в Одессе памятник Екатерине II

В Одессе площадь, где снесли памятник императрице Екатерине II, планируют переименовать в Европейскую, сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально». Она получит новое название после всех необходимых процедур. Эта инициатива распространяется и на прилегающую к площади улицу, которая также именуется Екатерининской.

Только что на очередном заседании городской историко-топонимической комиссии было продолжено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе, — сказано в сообщении.

Однако сроки переименования Екатерининской площади и Екатерининской улицы в Европейскую пока неизвестны. Помимо них, новое название получит улица Жуковского — улица Леси Украинки.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о переименовании в городе улиц, названия которых хоть как-то связаны с Россией. Градоначальник отмечал, что окончательное решение о переименовании улиц принимают депутаты горсовета по рекомендациям историко-топонимической комиссии.

В Одесской области уже переименовали поселок Суворово. Населенный пункт получил название Бессарабское, хотя было предложено еще три варианта: Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай. За новое название проголосовали жители общины, состоящей из семи населенных пунктов.