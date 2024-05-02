В Одессе в годовщину трагедии у Дома профсоюзов выставили оцепление

Фото: Александр Полищук/РИА Новости

Полиция выставила оцепление у Дома профсоюзов на площади Куликово Поле в Одессе, где 2 мая 2014 года, по официальным данным, после поджога погибли 48 человек, сообщает издание «Страна». По его данным, силовики пропускают людей возложить цветы в память о жертвах трагедии.

На официальных ресурсах властей города нет упоминаний о годовщине трагедии или усилении охраны порядка, сообщает ТАСС.

2 мая 2014 года в результате пожара и ранений в Доме профсоюзов в Одессе погибли, по официальным данным, 48 человек, тогда противники новых украинских властей столкнулись со сторонниками Евромайдана. Стычки начались еще на улицах города и привели к жертвам с обеих сторон, но в самом доме затем заблокировали активистов «Антимайдана».

Бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук заявил, что в трагедии 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51. Он сообщил, что трое человек, умерших в больницах от полученных травм, не были включены в официальную статистику.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что организаторами трагедии в Одессе были занимающий тогда пост и. о. главы государства Александр Турчинов, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. Он отметил, что датой проведения операции назначили день проведения футбольного матча. По словам Медведчука, преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор держат бразды правления Украиной.