В Одессе люди перекрыли дорогу против отключений света

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесситы вышли на улицы и перекрыли дорогу в знак протеста против отключений света. Видео публикуют местные паблики, на них видно, как люди ходят по пешеходному переходу, не давая проехать автомобилям.

Представитель областной военной администрации Сергей Братчук заявил накануне, что в регионе без света остались 70% жителей. По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, из строя вышла фактически половина энергетической системы страны после ракетных ударов.

Днем ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, в Одесской области зафиксирован удар по объекту инфраструктуры. По всей стране были введены экстренные отключения электроэнергии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 15 ноября по территории страны было нанесено 85 ракетных ударов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на предприятиях и объектах газодобычи страны произошли взрывы. По его словам, взрыв, в частности, произошел на предприятии «Южмаш» в Днепре.