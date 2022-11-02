В Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу

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На территории Одессы и Одесской области утром в среду, 2 ноября, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили представители региональной военной администрации. В ночь на среду тревогу объявляли в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. На территории столичного региона сообщение прозвучало в 01:23.

Тревога! Все в укрытия! — заявил утром советник руководителя военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября. В этот день ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целью ударов энергетические объекты по всей стране.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев говорил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней.

По словам Гетманцева, атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны.