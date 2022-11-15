Серия взрывов прогремела в Одессе и области

Фото: State Emergency Service Of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы, сообщают местные Telegram-каналы. По их информации, удары были нанесены по местности недалеко от населенного пункта Фонтанка и в поселке Котовского. Предположительно, там работают системы противовоздушной обороны. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Поселок Котовского взрыв! <...> Сообщают о сбитии. В сторону Фонтанки, — говорится в сообщении Telegram-канала «Типичная Одесса».

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны.

Власти Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Волынской областей сообщили о прилетах по объектам критической инфраструктуры. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Лунин.

Кроме того, взрыв прогремел на объекте критической инфраструктуры в Ровно — административного центра Ровненской области. Часть города осталась без света, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Третьяк.