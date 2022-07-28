В ОБСЕ в отношении России запустили «московский механизм» Члены ОБСЕ инициировали в отношении России «московский механизм»

Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России «московский механизм», применяемый для расследования заявлений о серьезных нарушениях государствами обязательств в рамках организации. В МИД Франции заявили, что Россию проверят на предмет нарушения прав человека, сообщает РИА Новости.

В ответ на тревожную ситуацию с правами человека в России, отмеченную введением многочисленных ограничительных и пагубных для свободы мер в последние годы, 38 государств-участников ОБСЕ, включая Францию, 28 июля 2022 года задействовали «московский механизм» ОБСЕ, — отмечается в сообщении.

Теперь представители стран ОБСЕ сформируют независимую экспертную миссию, которой предстоит оценить действия российского правительства, и как Россия выполняет обязательства в ситуации с правами человека и основными свободами.

«Московский механизм» является дополнительной возможностью для членов ОБСЕ формировать спецмиссии из экспертов. В их задачу входит разрешение конкретных проблем.

Ранее стало известно, что вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил: инициатива Минюста по расширению перечня обоснований для ввода особого режима в колониях и СИЗО может привести к росту нарушений и их сокрытию под разными предлогами. Единственный способ борьбы с пытками — это открытость и общественный контроль, считает он.