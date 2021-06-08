В ОБСЕ сожалеют о выходе РФ из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/3ca8f57c-89a7-11e9-9526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques / Sopa Images

Сожаление в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) выразила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом она написала в Twitter.

Сожалею, что Россия объявила о своём намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в Договоре, — написала Линде.

Договор по открытому небу был учреждён в 1992 году. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из Договора. В января 2021 года РФ также заявила о выходе. Договор о денонсации Договора президент Владимир Путин подписал 7 июня.