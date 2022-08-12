В обесточенной шахте в Донецке застряло 109 человек Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что в обесточенной шахте имени Засядько застряло 109 человек

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В ДНР снова оказалась обесточенной шахта имени Засядько после обстрела ВСУ, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, под землей находится 109 горняков.

В 08:30 обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек, — заявил он в своем Telegram-канале.

Накануне правительство ДНР сообщало, что в результате атаки украинских военных на Донецк, в шахте имени Засядько также пропадало электричество. 30 горняков, находящихся под землей, были эвакуированы спасателями.

По сообщениям Минобороны РФ, ВСУ с 7 августа произвела ряд обстрелов Запорожской атомной станции. Власти региона уже разработали меры безопасности, включающие, в частности, эвакуацию жителей ближайших районов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от Гутерриша разъяснений сути этого предложения.

Зеленский же отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.