В обесточенной шахте в ДНР остались 76 горняков

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Шахтеры в забое шахты

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР обесточена шахта имени Александра Засядько, сообщили в штабе территориальной обороны республики. В Telegram-канале штаба уточнили, что в данный момент на объекте под землей остаются 76 горняков. В источнике также отмечается, что ВСУ обстреливали Донецк из шести разных точек.

В Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 76 горняков, — написали представители штаба теробороны.

Находящаяся в прифронтовом Киевском районе шахта была введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших предприятий угольной отрасли в регионе.

Сегодня утром очевидцы сообщили, что Вооруженные силы Украины начали обстреливать Киевский район Донецка. Они поделились кадрами обстрелов жилых районов в социальных сетях.

Ранее мэр Красного Луча Сергей Рыбальченко заявил, что ВСУ нанесли удар по городу «Точкой-У». В результате инцидента были ранены 20 человек, сведений о погибших нет. Обстрел произошел вечером 16 июня. Мэр добавил, что в городе провели эвакуацию. Из зоны обстрела вывезли порядка 300 жителей, включая 44 детей.