В NYT рассказали о наибольшей с начала СВО угрозе для Украины NYT: Украина оказалась в наиболее уязвимом положении с начала СВО

Украина оказалась в наиболее уязвимом положении за все время конфликта, сообщила газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и командиров. Материал вышел на фоне ситуации в Харьковской области.

В издании выяснили, что солдаты Вооруженных сил Украины истощены из-за роста потерь, недостатка боеприпасов и задержки помощи от США. По мнению украинских военных, российские ВС используют преимущество, усилив наступление как на восточном направлении, так и к северу от Харькова. Они считают, что это заставит ВСУ стягивать и без того немногочисленные силы к прорывам линии обороны.

По оценкам газеты, российское наступление в районе Очеретино было «быстрым, прорывным и неожиданным» для украинской стороны, а российские военные превосходили украинские силы численностью «порядка 15 к 1». Один из командиров ВСУ признался изданию, что обеспокоен ситуацией.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сообщил NEWS.ru, что российским военным необходимо плотно окружить Харьков и сформировать санитарную зону, чтобы отодвинуть ВСУ на 300–350 км от Белгородской области и исключить обстрелы мирных жителей. По его словам, Вооруженным силам РФ нужно обрезать ведущие на Харьков логистические пути и заставить гарнизон противника задохнуться от недостатка боеприпасов и людей.