В новостной передаче Германии нашли замену слову «мать» Немецкое СМИ вернуло в текст о декрете слово «мать» после замены его на «рожающее лицо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новостная программа Tagesschau на немецком федеральном телеканале ARD использовала в репортаже о новом семейном законодательстве вместо слова «мать» словосочетание «рожающее лицо», обратило внимание издание Bild. Эфир был посвящен поправкам, которые позволили бы брать десятидневный отпуск по уходу за рожденным ребенком не только матери, но и второму родителю.

В редакции телеканала заявили, что замена слова «мать» вызвана необходимостью избежать дискриминации, но кого именно могло бы дискриминировать это слово, не уточнили. В результате редакция вписала слово «мать» в текст репортажа на сайте. Также в публикации добавили пояснение, что термин «рожающее лицо» был заменен словом «мать» из-за возникшего недоумения со стороны общественности.

Термин «рожающее лицо» не является термином из законопроекта. Термин был выбран таким образом, чтобы никого не дискриминировать, — процитировал Bild ответ редакции Tagesschau.

Ранее в похожей ситуации оказалась писательница Джоан Роулинг, которая высмеяла попытку одной правозащитной организации в тексте об интимной гигиене использовать словосочетание «менструирующие люди» вместо слова «женщина». Из-за этого автор романов о Гарри Поттере подверглась культуре отмены со стороны транс-сообщества.