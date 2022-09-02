В Новой Каховке сообщили о разрушении ВСУ водного элеватора Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев: ВСУ разрушили водный элеватор

Фото: РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Киева в Новой Каховке был уничтожен водный элеватор украинской аграрной компании «Нибулон». Как сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев, из-за обстрела начался масштабный пожар.

Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании «Нибулон» из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам элеватор не был разрушен полностью, — заявил Леонтьев.

По его мнению, удар был целенаправленным. Леонтьев считает, что атаку совершили высокоточным оружием.

Известно, что элеватор находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, К настоящему моменту власти еще не оценили степень ущерба.

Леонтьев подчеркнул, что в той хранится огромное количество зерна, которое, скорее всего, было уничтожено. Кроме того, по словам главы местной ВГА, из-за обстрелов оказались перекрыты логистические пути вывоза сырья.

ВСУ с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Местные ВГА сообщают о разрушении школ, социальной инфраструктуры, а также повреждениях жилых домов.