При обстреле Вооруженными силами Киева в Новой Каховке был уничтожен водный элеватор украинской аграрной компании «Нибулон». Как сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев, из-за обстрела начался масштабный пожар.

Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании «Нибулон» из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам элеватор не был разрушен полностью, заявил Леонтьев.

По его мнению, удар был целенаправленным. Леонтьев считает, что атаку совершили высокоточным оружием.

Известно, что элеватор находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, К настоящему моменту власти еще не оценили степень ущерба.

Леонтьев подчеркнул, что в той хранится огромное количество зерна, которое, скорее всего, было уничтожено. Кроме того, по словам главы местной ВГА, из-за обстрелов оказались перекрыты логистические пути вывоза сырья.

ВСУ с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Местные ВГА сообщают о разрушении школ, социальной инфраструктуры, а также повреждениях жилых домов. 

 