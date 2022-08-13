В Новой Каховке сообщили о мощном взрыве у завода «Сокол» ВГА Новой Каховки сообщила о мощном взрыве у завода «Сокол»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Мощный взрыв прогремел в Новой Каховке Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) района. По данным источника, это произошло вблизи приборостроительного завода «Сокол». Отмечается, что этот район города густо заселен.

Это центр микрорайона Сокол. Это завод «Сокол», там мирные люди. Это я знаю. Это самый густонаселенный район города, — рассказал представитель ВГА.

На данный момент на месте инцидента работают экстренные службы. Данные о погибших и пострадавших не озвучиваются.

Накануне власти Херсонской области заявили об обстреле Каховской ГЭС. Ракетная атака была отражена, объекты ГЭС понесли незначительные потери. После этого одну турбину электростанции отключили. Замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский отметил, что станция функционирует в аварийном состоянии и дальнейшие обстрелы могут привести в том числе к катастрофе на Запорожской АЭС.

Ранее член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. В МИД России напомнили, что станция является крупнейшей в Европе, и потребовали немедленно прекратить удары по ней, иначе «может произойти ядерная катастрофа, превосходящая по масштабу чернобыльскую».