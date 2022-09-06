В Новой Каховке пять раз за утро сработала воздушная сирена ВГА Новой Каховки: в городе пять раз за утро сработала воздушная сирена

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Системы экстренного оповещения

Утром 6 сентября в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области пять раз сработала система воздушной тревоги, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города в своем Telegram-канале. Отмечается, что последний раз оповещение об угрозе появилось в 08:19 по местному времени.

В 08:19 в Новой Каховке опять работает сирена воздушной тревоги. Пятая тревога за 6 сентября, — говорится в сообщении.

По словам главы ВГА района Владимира Леонтьева, в ночь на 6 сентября российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 74 ракеты ВСУ, которые летели в сторону Новой Каховки и Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что с каждым днем ПВО срабатывает все лучше и лучше, передает ТАСС.

74 ракеты за ночь, не считая утренних. Сейчас подавляющее большинство, преимущественно все сбивает. Лучше и лучше с каждым днем, — поделился Леонтьев.

3 сентября правоохранительные органы Херсонской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по жилому кварталу в районе речного порта Херсона. Отмечается, что никто из жителей города не пострадал, однако был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.