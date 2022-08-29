В Новой Каховке объявили массовую эвакуацию ВГА Новой Каховки объявила массовую эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мужчина, пострадавший в результате обстрела ВСУ, и ребенок на одной из улиц города. Новая Каховка

В Новой Каховке объявлена эвакуация, люди покидают рабочие места и уходят в убежища, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, которые приводит ТАСС, за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли свыше десяти ракетных ударов. В результате пострадали жилые дома и школа.

В Новой Каховке не прекращают работать сирены, жители находятся в убежищах, объявлена эвакуация с рабочих мест, — сообщил Леонтьев.

Он добавил, что несмотря на продолжающиеся атаки украинских войск Новой Каховки и Каховской гидроэлектростанции, учебный год начнется 1 сентября.

Ранее Леонтьев утверждал, что ВСУ в очередной раз обстреляли из артиллерии Каховскую ГЭС. Станция обеспечивает водоснабжение засушливых районов Херсонской области, а также осуществляет подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник написал, что особенно мощная атака на Новую Каховку была осуществлена ВСУ 11 июля ракетами РСЗО HIMARS производства США. По данным агентства, в результате обстрела серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью, жилые дома, рынок, больница, а также взорвались склады с селитрой.