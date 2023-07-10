В норвежском отеле убили украинскую беженку В отеле норвежского города Берген убили 30-летнюю беженку с Украины

Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Норвегии расследуют убийство 30-летней украинки, которая имела статус беженки, пишет издание Nettavisen со ссылкой на местные правоохранительные органы. Тело женщины обнаружили в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном в самом центре Бергена, где размещались украинские беженцы.

В одном из гостиничных номеров была обнаружена женщина. Она находилась в тяжелом состоянии. Спустя какое-то время она была госпитализирована, но в результате скончалась в больнице. В настоящий момент полицейские неохотно отвечают на вопросы о том, как убили женщину, — отмечает корреспондент издания.

По предварительным данным, по подозрению в совершении преступления норвежская полиция арестовала гражданина Азербайджана, у которого есть общий ребенок с убитой. Ему предъявлены обвинения. Проводится следствие.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обвинил украинского беженца в изнасиловании. Полиция задержала подозреваемого, но вскоре отпустила, не найдя доказательств содеянного. В момент предполагаемого преступления британец находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог детально вспомнить инцидент.

Беженка с Украины в Польше издевалась над своими приемными детьми и отдавала их педофилам. Вскоре по делу 53-летней женщины состоится суд, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Конкретное число детей, которых усыновила украинская беженка, не указано. По данным СМИ, она приехала вместе с ними в Польшу в марте 2022 года. При этом на Украине женщина управляла семейным детским домом и была их законным опекуном.