В Норвежском море произошло сильное землетрясение

В акватории Норвежского моря произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован в 09:59 мск в 882 км к северо-западу от города Тромсе. Об этом
Эпицентр сейсмособытия находился примерно в 128 км восточнее норвежского острова Ян-Майен, имел координаты 72.94 градуса северной широты и 1.56 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений оно оценивается как «очень сильное». Данных о последствиях землетрясения пока не поступало.
Накануне землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио. После подземных толчков было приостановлено движение скоростных поездов «Синкансен» по линии Тохоку, около 200 жилых домов в префектуре Мияги остались обесточенными. Сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС зафиксировано не было.
Как писал NEWS.ru, после прошедшего землетрясения в Японии ещё в течение недели возможны афтершоки. Об этом сообщил представитель Главного метеоуправления страны на экстренной пресс-конференции.