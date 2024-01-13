В Норвегии заявили о возросшей зависимости Европы от российских ресурсов Euractiv: Европа стала более зависимой от удобрений из России, чем до СВО

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Зависимость Европы от российских ресурсов возросла после начала спецоперации на Украине, заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холсетер. По его словам, которые приводит Euractiv, ЕС заменил энергетическую на зависимость от удобрений РФ.

Европе удалось снизить энергетическую зависимость от России за очень короткое время. Однако это также стоило огромных затрат как для домашних хозяйств, так и для промышленности, — уточнил Холсетер.

По данным Евростата, импорт азота в ЕС за год вырос на 34%, из которых около трети пришлось на Россию. Ввоз мочевины увеличился на 53%, что вдвое больше, чем в 2020–2021 годах. От этого объема 40% поступило от РФ. Холсетер отметил, что Европе нужно быть готовой к возможным потрясениям в данной отрасли.

Ранее The Independent сообщил, что страны Европы продолжают закупать нефть у России. По информации издания, они делают это не напрямую, а через Индию. При этом объемы закупок являются беспрецедентными. В публикации уточняется, что импорт нефти из Индии достиг рекордного уровня, а поставки сырого топлива в страну увеличились более чем в два раза.

Аналитик Мэтт Смит объяснил, что Индии удалось купить нефть по низкой цене, переработать ее на своих заводах и продать за полную стоимость. Эксперт также считает, что сложившаяся ситуация говорит о несостоятельности западных санкций.