В Норвегии заявили о разочаровании ВСУ в контрнаступлении Aftenposten: солдаты ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ разочаровались в контрнаступлении, сообщает норвежская газета Aftenposten. По данным издания, из-за невыносимого трупного смрада на поле боя и тяжелой ситуации на отдельных участках фронта, многие украинские военнослужащие теряют рассудок и веру в победу.

Реальность совершенно иная. Кто заменит тех, кто погиб здесь? И кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев? Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы, — рассказала фронтовой врач.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что украинская армия сталкивается с трудностями в ходе контрнаступления из-за нерешительной военной поддержки со стороны западных союзников. По словам дипломата, за это время Россия успела подготовиться к атакам Вооруженных сил Украины и сумела забаррикадироваться.

В то же время глава Министерства обороны страны Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинских войск идет в соответствии с планом. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Министр добавил, что контрнаступление продвигается медленно, поскольку руководство ВСУ хочет защитить солдат и технику от неоправданных действий.