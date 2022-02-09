Парламент Норвегии выразил сомнения касаемо избрания Столтенберга главой ЦБ

Парламент Норвегии засомневался в компетенции избрания действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга главой норвежского Центробанка. По данным издания Nettavisen, споры возникли из-за связей главы Североатлантического альянса с Рабочей партией Норвегии. В контрольном комитете страны уже подняли вопрос о назначении Столтенберга.

Лидер комитета Петер Фрёлих из Консервативной партии полагает, что ключевым является факт, был ли процесс назначения Столтенберга справедливым и учитывалось ли его партийное прошлое.

Интересно наблюдать, как премьер-министр может эффективно управлять страной и фискальной политикой, когда перед центральным банком возникают проблемы с компетенцией, — добавил Фрёлих.

Всего парламентарии направят 21 вопрос министру финансов Норвегии Трюгве Слагсволду Ведуму от Центристской партии и премьер-министру Йонасу Гаре Стёре от Рабочей партии.

Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года, после окончания полномочий он станет главой Центробанка Норвегии. Министерство финансов страны посчитало его наиболее подходящим кандидатом на эту должность, говорится в заявлении норвежского кабмина.

Позднее Столтенберг подтвердил эту информацию. Он сказал, что до 1 октября сосредоточит все силы на руководстве Североатлантическим альянсом, а после этой даты приедет на родину и приступит к работе на должности главы Центробанка, которую будет занимать в течение шести лет.