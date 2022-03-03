В Норвегии запретят продажу российского алкоголя

Норвегия запретит продажу алкогольной продукции российского производства в своих магазинах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на алкогольную монопольную торговую сеть Vinmonopolet.

По мнению представителя сети, подобное решение может быть связано с проведением Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины.

О приостановке продажи российской продукции с 28 февраля объявила финская компания Alko. К ограничениям присоединились торговые сети в Австралии, Новой Зеландии, Дании, Швеции, Литве.

По словам премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните, данный бойкот «не нанесёт больших убытков бизнесменам, связанным с Путиным», но это является делом принципа.

Также сообщалось о том, что в четырёх штатах США под полный запрет попадут продажи русской водки. Власти призвали ретейлеров отказаться от всех российских товаров.

В свою очередь, крупнейшие импортёры и дистрибьюторы алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — полностью останавливают отгрузки в связи с резким скачком евро. По информации из отрасли, курс в 90 рублей за евро уже считается «критическим». Дата окончания вводимого ограничения не уточняется.