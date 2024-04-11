В норвежском городе обратились к ЕК с необычной просьбой Politico: мэр норвежского Вадсе попросила ЕК о 26-часовом дне

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Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен попросила Еврокомиссию разрешить установить в регионе 26 часов в сутках, сообщает Politico. По данным издания, такая инициатива направлена на укрепление местных ценностей, увеличение количества времени, проводимого с семьей, а также привлечение новых жителей. При этом мэр признала, что точный механизм того, как будут происходить изменения, не проработан.

Мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такой деятельностью, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими, — сказала Педерсен.

По словам мэра, жители региона не спешат за автобусами и поездами, им не приходится долго добираться на работу, а люди в городе довольны тем, что у них есть больше времени на общение с друзьями и родными. Увеличение продолжительности суток, как надеется Педерсен, вдохновит больше людей на переезд в отдаленный регион.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена опубликовать коммюнике, в котором предупредит о возможной вражде между странами Евросоюза в ближайшем будущем из-за нехватки воды. По данным Politico, конфликты внутри европейской организации могут стать следствием глобального потепления, поскольку не все страны готовы к нему. Дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни, в том числе и основным видам экономической деятельности.