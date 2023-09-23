В Норвегии задержан бывший вагнеровец-перебежчик Андрей Медведев

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В норвежском населенном пункте Гренсе-Якобсельв задержали сбежавшего из России бывшего бойца группы «Вагнер» Андрея Медведева, сообщила местная полиция в Twitter (X). Его обвинили в попытке снова незаконно пересечь границу и вернуться в РФ.

Сегодня вечером в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России был задержан мужчина в возрасте около 20 лет, — говорится в сообщении норвежской полиции.

Телеканал NRK со ссылкой на адвоката задержанного Бриньольфа Риснеса подтвердил, что его подзащитным является Андрей Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что хочет обратно в Россию. По его словам, такое решение он принял сам, хоть и не без «внешних факторов». Экс-боец добавил, что хотел оставить «политику» позади, но не получилось. Перебежчик вспомнил пословицу «где родился, там и пригодился».

В январе 2023 года полиция Норвегии сообщала о задержании иностранного гражданина в провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью. По данным правоохранителей, иностранец незаконно пересек границу и попросил убежище.

После задержания он заявил журналистам, что был командиром частной военной компании. Вскоре пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, заявившего, что Медведев работал в «норвежском батальоне ЧВК „Вагнер“» под названием «Нидхегг».