В Норвегии впервые за 100 лет раскопают корабль викингов

На юге Норвегии впервые за 100 лет будут проведены раскопки погребального корабля викингов. По одной из версий, на нём хоронили вождя или короля.
Власти страны официально разрешили провести раскопки. Погребальное судно в первый раз было обнаружено два года назад с помощью георадара.
Отмечается, что работы по раскопкам нужно начинать как можно скорее. Дело в том, что корпус судна длиной в 20 метров уже начал гнить. Раскопки, согласно планах норвежских археологов, должны начаться в июне 2020 года. На работы по экскавации погребального судна правительство королевства выделило 1,5 млн долларов. Раскопки пройдут при использовании новейших технологий.
Всего на территории Норвегии известно о трёх таких кораблях. Последний из них достали из-под земли в 1904 году,
Как ранее писал NEWS.ru, останки известного тюменского дореволюционного главы города, купца и мецената Андрея Текутьева, предположительно, найдены при раскопках в церкви.
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