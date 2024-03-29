В Норвегии вновь подняли вопрос о применении Киевом противопехотных мин Депутат Норвегии Фискаа: Киев не предоставил доклад о применении мин

Фото: МО Украины

Киев не предоставил доклад расследования о применении противопехотных мин, отметила член парламента Норвегии Ингрид Фискаа. Депутат обратилась к главе норвежского МИД Эспену Барту Эйде с просьбой объяснить, планирует ли Украина предоставить данные по ситуации, пишет Lenta.ru.

Может ли министр иностранных дел ответить, заявила ли Украина, что будет расследовать утверждения о том, что она использовала противопехотные мины, и обратится ли правительство с этим вопросом к Украине? — говорится в тексте обращения.

Фискаа напомнила, что правозащитная организация Human Rights Watch заявила об использовании ВСУ противопехотных мин. Парламентарий уточнила, что Норвегия входит в комитет по контролю за соблюдением Конвенции о запрете противопехотных мин. По факту сообщения Осло требовало у Киева предоставить доклад по данному вопросу в июне 2023 года. Как отметила депутат, данных о том, что Украина действительно начала расследование, получено не было.

Член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней ранее заявил, что Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, использовав их в 2022 году в Изюме. Участниками договора являются более 160 государств.