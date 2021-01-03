В Норвегии ужесточаются ограничения по COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c5b141a-4def-11eb-b277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Власти Норвегии ужесточают ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19, заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии, — отметила Сульберг, слова которой приводит ТАСС.

В частности, в стране вводится запрет собираться группами более пяти человек вне собственного дома. Также запрещается продажа алкоголя в барах, ресторанах и на мероприятиях.

Согласно последним данным, количество случаев заражения COVID-19 в Норвегии увеличилось за сутки на 329 и достигло 50 266. От заболевания скончались 436 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что норвежские власти решили восстановить авиасообщение с Великобританией, прерванное из-за нового штамма коронавируса.

Авиаперелёты между странами возобновятся с 2 января. При этом всем прибывающим в Норвегию из стран, где фиксируется сложная обстановка с COVID-19, необходимо предъявлять на въезде отрицательные тесты.