В Норвегии ужесточаются ограничения по COVID-19

Власти Норвегии ужесточают ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19, заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.
Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии, — отметила Сульберг, слова которой
приводитТАСС.
В частности, в стране вводится запрет собираться группами более пяти человек вне собственного дома. Также запрещается продажа алкоголя в барах, ресторанах и на мероприятиях.
Согласно последним данным, количество случаев заражения COVID-19 в Норвегии увеличилось за сутки на 329 и достигло 50 266. От заболевания скончались 436 пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что норвежские власти решили восстановить авиасообщение с Великобританией, прерванное из-за нового штамма коронавируса.
Авиаперелёты между странами возобновятся с 2 января. При этом всем прибывающим в Норвегию из стран, где фиксируется сложная обстановка с COVID-19, необходимо предъявлять на въезде отрицательные тесты.