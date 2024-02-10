В Норвегии увидели «российскую угрозу» Министр обороны Норвегии Грам призвал готовиться к возможной войне с Россией

Фото: IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

Бьорн Арилд Грам

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал готовиться к возможному конфликту с Россией даже после окончания СВО на Украине, сообщила газета Iltalehti. По его словам, Россия может отреагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и «российская угроза» не исчезнет в течение длительного времени. Грам считает, что «семена демократии», посеянные в РФ после краха коммунизма, были раздавлены.

Мы должны понимать, что это не закончится войной на Украине, как бы нам этого ни хотелось. Мы должны быть готовы к тому, что Россия может переоценить ситуацию и развернуть свои войска в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, — сказал он.

Правительство Норвегии разрешило местным компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине. Решение вступило в силу с 1 января 2024 года. Теперь норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину.

До этого Великобритания и Норвегия решили возглавить новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море. В британском Минобороны отметили, что организация будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей.