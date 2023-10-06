В Норвегии создадут службу по надзору за исполнением антироссийских санкций

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Анникен Хьютфельдт

Власти Норвегии намерены создать службу, которая будет осуществлять контроль за экспортом стратегически важных товаров и технологий, сообщается на сайте правительства страны. Поводом для такого решения послужило обострение ситуации с санкциями в отношении России на фоне украинского конфликта.

Правительство решило создать отдельное учреждение, чтобы выделять больше ресурсов на усилия, связанные с осуществлением санкций и экспортным контролем. Эти усилия необходимы для нашей безопасности, — заявила глава МИД Норвегии Анникен Хьютфельдт.

Служба будет отвечать за выдачу разрешений на экспорт и руководство в сфере контроля экспорта и санкций. На ее создание планируется выделить из бюджета 45 млн крон (более $4 млн). Работать новая структура начнет не ранее 2024 года поскольку для ее создания необходим ряд процедур, включая рассмотрение инициативы парламентом страны.

2 октября стало известно, что Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы. Пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности». Ограничения также затронут продукцию авиационной и космической отрасли, предметы роскоши, некоторые виды железа и стали, а также запрет на перевозки прицепов и полуприцепов с российской регистрацией.