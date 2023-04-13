В Норвегии призвали увеличить поставки вооружения ВСУ Норвежский депутат Элвестуэн призвал увеличить поставки вооружения ВСУ

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ВСУ потерпят поражение в зоне специальной военной операции, если не будут увеличены поставки вооружения странами Евросоюза, заявил норвежский депутат Ола Элвестуэн. Он обратился к правительству Норвегии с обращением, в котором призвал увеличить производственные мощности для оборонной компании Nammo, сообщает Lenta.ru.

По данным Nammo, существует опасность того, что у них не будет доступа к достаточной мощности для производства боеприпасов, в которых нуждаются вооруженные силы Норвегии, союзники по НАТО и Украина. <...> Каким образом правительство обеспечит достаточную мощность для значительного увеличения производства оружия и боеприпасов в Норвегии? — уточнил парламентарий.

По словам депутата, компания-производитель вооружений Nammo играет большую роль в безопасности Евросоюза. Элвестуэн также отметил, что украинский конфликт превратился в «борьбу за мощности промышленного производства», в связи с чем принятое Норвегией 31 марта решение об увеличении заказа на артиллерийские боеприпасы с $250 млн до $400 млн является целесообразным.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне обратился с просьбой поставить ВСУ дальнобойные ракеты и истребители. По его мнению, США таким образом смогут проявить себя как мировой лидер.