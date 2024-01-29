Энергетическая зависимость Евросоюза от России сменилась зависимостью от ее удобрений, заявили в норвежской компании Yara. По словам ее гендиректора Свейна Торе Хользетера, которые приводит РИА Новости, эту продукцию Москва использует как оружие против Европы.
Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия, — цитирует его агентство.
Некоторое время назад аналогичные высказывания звучали в Европарламенте. Депутаты обвиняли РФ в злоупотреблении доминированием в поставках удобрений, отмечая, что с началом СВО они сократились, а цены значительно выросли.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО), в прошлом году заметно нарастили закупку российских удобрений Германия, Нидерланды, Польша и Франция. На их долю приходится две трети всего экспорта азотных удобрений из России в ЕС. Ситуация злит местных производителей, они требуют ограничений импорта. Глава Yara подчеркнул, что 2024 год должен стать решающим в разрешении проблемы.
Ранее сообщалось, что Латвия, Эстония и Бельгия заблокировали в своих портах более 96 тысяч тонн российских удобрений, предназначенных для беднейших государств. В МИД РФ предложили Брюсселю, Лондону и Вашингтону либо начать подкреплять свои заявления о нераспространении санкций на российскую сельхозпродукцию, либо «перестать врать потребителям».