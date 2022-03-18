В Норвегии подтвердили гибель экипажа военного самолёта США

Полиция Норвегии подтвердила гибель четырёх членов экипажа военного самолёта США V-22 Osprey, разбившегося накануне на северо-западе страны, пишет Verdens Gang. Конвертоплан принимал участие в учениях НАТО Cold Response.

К сожалению, подтверждено, что все четыре человека, находившиеся на борту самолёта, погибли. Насколько известно полиции, все четверо имеют американское гражданство, — сказал операционный менеджер полиции округа Нурланн Ивар Нильссон.

Ранее стало известно, что V-22 Osprey выполнял учебный полёт из города Будё. Он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени (20:00 мск), но исчез с радаров. Три часа спустя спасатели обнаружили место его крушения на юге города и отправились на место происшествия.

Причины катастрофы устанавливаются.

Международные военные учения Cold Response, начавшиеся в Норвегии 14 марта, продлятся до 2 апреля. Это крупнейшие манёвры, которые проводятся под руководством Норвегии с 1980-х годов. В них принимают участие около 30 тысяч военных из 27 государств.