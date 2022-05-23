В Норвегии ответили Польше на призыв делиться доходами МИД Норвегии ответил Польше на призыв делиться сверхприбылями от нефти и газа

Осло, Норвегия / Фото Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон подтвердил рост доходов страны от экспорта нефти. При этом он указал на проблемы экономики Норвегии из-за падения фондового рынка, сообщает Aftenposten.

Так Петерссон прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что Осло должен делиться с Киевом излишними сверхприбылями от экспорта нефти и газа, которые должны превысить €100 млрд.

Петерссон оспорил цифры, приведённые Моравецким. Также госсекретарь норвежского МИД пояснил, что избыточные доходы от экспорта энергоресурсов в основном идут в Государственный пенсионный фонд.

Хотя в результате событий на Украине доходы от продажи нефти увеличились, объём фонда упал. С нового года объём фонда уменьшился примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка, — подчеркнул Петерссон.

Он добавил, что есть проблемы и у граждан Норвегии, поскольку на их доходах сказывается подорожание электроэнергии и бензина. Что касается Украины, то Норвегия уже помогла ей, и ещё поможет, заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Матеуш Моравецкий назвал несправедливым и ненормальным платить Норвегии в четыре или пять раз больше, чем Варшава платила год назад за газ. Они должны разделить эту сверхприбыль, особенно с Украиной, добавил польский премьер. Отмечается, что в этом году Польша закончит строительство газопровода из Норвегии, который станет заменой энергоресурсов из России.