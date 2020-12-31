Норвежские спасатели нашли тело второго погибшего при сходе оползня

https://static.news.ru/photo/86a797de-4d0d-11eb-a799-fa163e074e61_660.jpg Фото: JonLaake/twitter.com

В Норвегии спасатели нашли тело второго погибшего при сходе оползня. Об этом сообщил глава поисковой команды Рой Алквист.

Найден человек, к сожалению, погибший. Мы нашли его чуть менее чем в 100 метрах от эпицентра. <...> Мы интенсивно работаем над любыми зацепками, которые можем получить, а затем активизируем поиски, — цитирует Алквиста телекомпания NRK.

Стихийное бедствие произошло 30 декабря в области Румерике к северу от Осло. Было разрушено несколько домов, 10 человек пропали, ещё 10 были объявлены пропавшими без вести — теперь найдено тело второго из них. Порядка 700 человек из соображений безопасности эвакуированы.

Трудно сказать, как долго продлятся поиски, время работает не в нашу пользу. Мы здесь в такое время года, что ограничены в продолжительности работ. Поэтому получается сделать не так много, как хотелось бы, — пояснила глава полиции округа Ида Эйстезе.

Как передавал NEWS.ru, минимум семь человек погибли, порядка 20 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней, прошедших 17 декабря в бразильском штате Санта-Катарина. Согласно официальным данным, выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.