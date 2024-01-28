В Норвегии напомнили фон дер Ляйен, кто на самом деле освободил Освенцим Политолог Дисен: заявление ЕК об Освенциме противоречит истории

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Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии

Евросоюз занимается переписыванием истории, распространяя заявления о том, что Освенцим освободили «союзные войска», написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети Twitter (X). Так он прокомментировал слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен по случаю годовщины освобождения Освенцима.

Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия, — написал Дисен.

Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения Освенцима. В нем приводятся данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческая справка, в которой утверждается, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау».

В постпредстве России при ЕС назвали заявление ошибочным и призвали ЕК внести исправления. Ведомство подчеркнуло, что нацистский лагерь Освенцим освобождала Красная Армия, а не «союзные войска».

Также сообщалось, что первое собрание немецкой партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» началось со слов благодарности Красной Армии за освобождение узников концентрационных лагерей. С благодарственной речью выступила новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан.