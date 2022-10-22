В Норвегии еще одного россиянина задержали за запуск дрона Bergensavisen: полиция Норвегии задержала еще одного россиянина за запуск дрона

Фото: Shutterstock

Полиция Норвегии

Полиция Норвегии задержала еще одного россиянина за использование на территории страны дрона. Россиянин был задержан вечером 20 октября в коммуне Улленсванг, сообщает издание Bergensavisen.

Представитель полицейской службы безопасности (PST) Мартин Бернсен пояснил изданию, что россиянам не разрешатся пользоваться в Норвегии беспилотниками после того, как началась спецоперация на Украине.

Он задержан за использование дрона на территории Норвегии. Он задержан полицией западного полицейского округа по запросу PST, — рассказал Бернсен.

Местный суд 22 октября рассмотрит вопрос об аресте россиянина.

При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, прежде также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн. Еще три россиянина остаются в полиции в качестве задержанных.

Ранее стало известно, что полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности сделают после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.





